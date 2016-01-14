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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ130/12

2.2

| (5) Reviews & awards

Slank ontwerp voor elke levensstijl

Geniet thuis van uw draagbare muziek op deze Philips-klokradio met AUX-ingang en geluid van topkwaliteit. Het ontwerp is slank en ruimtebesparend en heeft een groot LCD-scherm met achtergrondverlichting. Kies zelf of u wilt worden gewekt door uw favoriete CD, digitale muziek of een alarm.

Bekijk alle voordelen

Word wakker met uw favoriete muziek of radioprogramma's

Slank ontwerp voor elke levensstijl

  • CD

Compatibel met CD-R en CD-RW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal worden opgenomen en deze kunnen worden afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RW-discs kan meerdere malen worden opgenomen en deze kunnen alleen worden afgespeeld op compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale opnamelaag van de faseverandering op de audio-CD-RW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt afspelen op uw audio-CD-systeem.

Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Technische specificaties

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Recensies

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2.2

van 5

5

Reviews & awards

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Deze review is gemaakt voor AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Deze review is gemaakt voor AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner

Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner

06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner

Deze review is gemaakt voor AJ130 Klokradio met digitale tuner

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