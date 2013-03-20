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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

AD295/12

4

| (19) Reviews & awards

Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

Waar u deze prachtige docking-luidspreker ook neerzet, hij vult de ruimte om u heen met kristalhelder geluid.

Bekijk alle voordelen

Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

  • voor iPod/iPhone

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

19

Reviews & awards

2
1

20/03/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

fantastisch apparaat

fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

16/03/2013

Nederland

Nederland

Prima en mooie docking speaker

De docking speaker ziet er heel mooi uit. Er komt prima geluid uit en is heel gemakkelijk in gebruik. Onze dochter is er maar wat blij mee!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

04/12/2013

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen.

Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker

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