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Niet meer leverbaar
AD295/12
Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone
Waar u deze prachtige docking-luidspreker ook neerzet, hij vult de ruimte om u heen met kristalhelder geluid.
voor iPod/iPhone
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
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4.0
van 5
19
Reviews & awards
mirpix
20/03/2013
Nederland
Geverifieerde koper
fantastisch apparaat
fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker
Tamali
16/03/2013
Nederland
Prima en mooie docking speaker
De docking speaker ziet er heel mooi uit. Er komt prima geluid uit en is heel gemakkelijk in gebruik. Onze dochter is er maar wat blij mee!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker
Kelly
04/12/2013
België
Dit product heeft prima eigenschappen.
Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AD295 docking speaker