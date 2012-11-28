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  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen
  • Veiligheid boven alles met helderdere lampen

Xenon X-tremeVision gen2Xenon autolamp

85126XV2C1

3.8
| (256) Reviews & awards
Veiligheid boven alles met helderdere lampen
Een krachtige straal die het uiterste haalt uit het licht: X-tremeVision gen2 is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van Xenon-technologie. Deze hoogwaardige lampen vergroten uw zichtbaarheid op de weg, waardoor u veiliger en comfortabeler kunt rijden.
Bekijk alle voordelen

Zie alle hobbels, bochten en obstakels op de weg

Veiligheid boven alles met helderdere lampen

  • Type lamp: D2R

  • 85 V, 35W

  • Aantal lampen: 1

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Philips heeft de innovatieve Xenon HiD-technologie uitgevonden

Xenon HiD-lampen (High Intensity Discharge) bieden twee keer zoveel licht voor veiliger rijden onder alle omstandigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat automobilisten zich met xenonverlichting beter op de weg concentreren en obstakels en verkeersborden veel sneller opmerken dan met traditionele lampen. En hoe bent u de duisternis beter de baas dan met een intens wit licht dat vergelijkbaar is met daglicht?

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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