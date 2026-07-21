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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
7FF2FPAS/00
Niet meer leverbaar
Ondersteunt mijn PhotoFrame progressieve JPEG-bestanden?
Heeft mijn Philips PhotoFrame een interne batterij?
Ondersteunt mijn Philips PhotoFrame Compact Flash (CF) II?
Kan ik de geheugencapaciteit van mijn PhotoFrame vergroten?
Kan ik het PhotoFrame gebruiken als de instelling voor automatisch uitschakelen actief is?
Kan ik 2 geheugenkaarten tegelijk gebruiken op mijn PhotoFrame?
Wordt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende langere tijd weergeef?
De klok weergeven/verbergen van het PhotoFrame.
Hoe reinig ik het scherm van mijn Philips PhotoFrame?
Hoe geeft het PhotoFrame digitale foto's van 4:3-formaat weer op het 3:2-scherm?
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