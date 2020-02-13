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Niet meer leverbaar
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV
De prachtig vormgegeven Philips 6500-serie is nu verkrijgbaar. Ervaar de prachtige 4K Ultra HD-beeldkwaliteit en ontdek een wereld vol entertainment met Android TV. De serie heeft een elegant design met een slanke behuizing en unieke boogstandaard.
123 cm (49")
4K Ultra HD-LED TV
Quad Core, 16 GB (uitbreidbaar)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
De schoonheid van 4K Ultra HD-TV is merkbaar in elk detail. De Philips Pixel Precise Ultra HD Engine converteert elk invoerbeeld naar verbluffende UHD-resolutie. Geniet van vloeiende maar scherpe bewegende beelden en uitzonderlijk contrast. Ontdek dieper zwart, witter wit, levendige kleuren en natuurlijke huidtinten, altijd en bij elke bron.
De boogstandaard van Philips is geïnspireerd door architectuur en heeft een modern, evenwichtig en open ontwerp. De hoogwaardige afwerking van gepolijst chroom en het elegante boogeffect geven elke ruimte een stijlvolle uitstraling.
Geweldige TV-luidsprekers vereisen een krachtige verwerkingsprocessor die de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent behoudt. De DTS Premium-suite is ontworpen om te kunnen leveren wat consumenten mogen verwachten van hoogwaardige geluidsverwerking: meeslepende Surround Sound met diepe, volle bastonen en kristalheldere dialogen, ook op een maximaal volumeniveau. Zonder schommelingen, kraken, of vervorming.
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4.2
van 5
92
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
Wbk78
13/02/2020
Nederland
Goede TV met veel mogelijkheden
Ik heb deze TV nu al weer 2 jaar. Hij voldoet helemaal aan mijn verwachtingen. Goed beeld, uitbreidbaar met app's (zoals Kodi) en veel aansluitmogelijkheden voor randapparatuur. Het zou handig zijn als bv de canal digitaal app als TV bron gebruikt kon worden, volgens mij kan dit nu niet..
Voordelen
Beeldkwaliteit, aansluitingen, android systeem
Nadelen
geen app als TV bron te gebruiken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Datum gebruik 2019-02-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Datum gebruik 2019-02-13
Harry17
09/01/2018
Nederland
Hele mooie tv!
Deze tv is erg goed. Hele goede kwaliteit en hij was zo aangesloten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 49PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Zarlasht
28/08/2017
Nederland
ULtra HD 20W androidn tv gekocht zeer tevreden
Ik zou zeggen nooit van andere merk alleen tv van Philips beste merk en goede kwaliteit. Ben zeer tevreden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 55PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series 55PUS6561 Ultraslanke 4K-TV met Android TV™
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.