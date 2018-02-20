Prima toestel voor schappelijke prijs. Het menu is wat omslachtig maar er is goed uit te komen het was snel gepiept. Beeld kun je in het menu nog wat aanpassen aan je eigen smaak,geluid is voldoende ook aan te passen in het menu en als je niet al te hoge eisen stelt aan het toestel is het prima voor gebruik op de slaapkamer of in de studeerkamer.