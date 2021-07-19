Go to promotion

Assassin’s Creed game naar keuze t.w.v. tot €79

Meer informatie

ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Meest getoonde foto
  • Foto van afstandsbediening
  • Afbeelding van aansluitingszijde
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

LEDFHD LED-TV

43PFS5525/12

4.4

| (12) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Draagbaar. Betaalbaar.

Bent u op zoek naar een TV die goed maar niet al te luxe is? Deze compacte, betaalbare LED-TV heeft alles wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Pixel Plus HD zorgt voor een scherp beeld, het geluid is helder en u kunt de TV eenvoudig van de ene naar de andere kamer verplaatsen.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Full HD TV

Draagbaar. Betaalbaar.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED-TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistische glanzend zilveren rand. Slanke voetjes.

Full HD LED-TV. Kristalheldere resolutie.

Til HD naar een hoger niveau met Full HD. Het Full HD-scherm biedt een grotere helderheid, beter contrast en realistische kleuren, en maakt TV kijken een waar genot.

Twee HDMI-poorten. Eenvoudige aansluiting naar DVD.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

12

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2
1

19/07/2021

Nederland

Nederland

Heel mooi beeld

Ik zou deze aanraden,wij gebruiken hem op de kamping.

Voordelen

Goede kwaliteit ,mooie uitstraling

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2021-06-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2021-06-19

29/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

SNel ingesteld, scherm beeld.

Ideale tv voor op de camping. Licht in gewicht, snel in te stellen, snelle wisseling van zender en perfect scherp beeld.

Voordelen

Scherp beeld, snelle wisseling van zender.

Nadelen

n.v.t.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2019-08-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2019-08-29

04/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima als tv in caravan, zolder ed.

Prima beeld, gemakkelijk in de bediening licht in gewicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2019-08-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor LED 24PFS5525 FHD LED-TV

Datum gebruik 2019-08-04

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.