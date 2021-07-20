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Niet meer leverbaar
40PFS6909/12
Ultraslanke Smart Full HD LED-TV
De Philips Smart LED-TV uit de 6900-serie is vormgegeven met een extreem dunne rand met geslepen afwerking; liefde op het eerste gezicht. Maar hij is niet alleen mooi van buiten: van binnen zit deze TV boordevol functies als Ambilight, 3D en Skype™.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Uw woning is meer dan een huis, dus waarom geen TV kiezen die ook warm en uitnodigend is? De unieke Ambilight-technologie van Philips maakt uw scherm breder en uw kijkervaring meeslepender door aan beide kanten van de TV een extra brede gloed op de muur te projecteren. Kleur, actie en spanning spatten van het scherm uw kamer in. Uw kijkervaring was nog nooit zo spannend, intens en meeslepend.
Geef het beeld op uw smart device weer op de TV om het met vrienden en familie te delen. Van foto's tot videospellen en meer, alles op uw smart device wordt met een eenvoudige opdracht weergegeven op het grote scherm.
Niets is beter dan de adrenalinestoot van games, snelle sporten of actiefilms en daarom heeft deze Philips-TV 600 Hz Perfect Motion Rate. U geniet dus van onberispelijke bewegende beelden, want ook al gaat uw hart tekeer, het beeld moet rustig blijven.
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3.6
van 5
40
Reviews & awards
Dragon19
20/07/2021
Deutschland
Hat tolle Funktionen tolle Ausstattung leicht zu b
Dieser fehrnesehr ist toll und würde hin jedem empfehlen da er vom Preis Leistungs fehrheltnis ideal ist und hat mich nie enttäuscht
Voordelen
Genügend HDMI scart an Schluss vorhanden tolles Bild hervorragende Klang Erlebnis
Nadelen
Braucht etwas Zeit bis erauf Befehle von der Fernbedienung reagiert liegt aber im RAM
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-07-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-07-20
Styles
01/05/2016
Deutschland
Klasse Teil
5Sterne-Super Fernseher. Klasse. Kann man nur weiterempfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Adamo68
24/09/2015
Deutschland
Geverifieerde koper
Dieser Top TV für wenig Geld
Ich hatte vorher ein Gerät mit 100 Hz und war sehr zufrieden. (bin Kunde bei Unitymedia-Breitbandkabelanschluß). Dieses Gerät mi 600 Hz ist einfach Super.Gestochen scharfe Bilder, kein Ruckeln oder Verzerren.Das Anschließen war sehr einfach, und schnell.SmartTV Einrichtung war kinderleicht.Ambiligthflair ist eine tolle Sache.Der Ton könnte etwas besser sein, aber das ist das wenigste. Ich kann dieses Gerät sehr empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6900 series 40PFS6909 Ultraflacher Smart Full HD LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
MyRemote-app en verwante functionaliteiten wisselen per TV-model en land, evenals model smart device en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TV.
Smart TV-app: ga naar www.philips.com/tv voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.
Cloud TV-aanbod afhankelijk van landspecifieke beschikbaarheid en regelgeving
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Philips-TV-camera (PTA317) wordt afzonderlijk verkocht.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.