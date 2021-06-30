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Niet meer leverbaar
40PFK4009/12
Full HD LED-TV
Thuis zal iedereen genieten van het glasheldere beeld van de Philips Full HD LED-TV uit de 4100-serie. Met het minimalistisch design, levendige beelden en geweldig geluid is het dé keuze voor elke kamer in uw huis.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
Traditionele TV's hebben een brede rand zoals de lijst bij een schilderij. Onze ultrasmalle rand is modern en dun.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
3.2
van 5
25
Reviews & awards
van nugteren
30/06/2021
Nederland
uitstekende beeld en geluid
beeld en geluid zijn super menu is simpel te bedienen dus kortom uitstekende tv
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Datum gebruik 2019-06-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFK4009 Full HD LED-TV
Datum gebruik 2019-06-30
CSoft1005
31/05/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
lebag
31/05/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Absolut zufriedenstellend
Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Software-upgrade vereist voor TV pauzeren en opnemen via USB. Ga naar www.philips.com/TV en klik op Ondersteuning voor meer informatie over de software-update.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips-spelers.