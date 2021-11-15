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Niet meer leverbaar
32PHS5525/12
Draagbaar. Betaalbaar.
Bent u op zoek naar een TV die goed maar niet al te luxe is? Deze compacte, betaalbare LED-TV heeft alles wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Pixel Plus HD zorgt voor een scherp beeld, het geluid is helder en u kunt de TV eenvoudig van de ene naar de andere kamer verplaatsen.
80 cm (32")
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.3
van 5
9
Reviews & awards
Munduw
15/11/2021
Nederland
Prima tv.
Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.
Voordelen
helderheid en geluid.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2021-10-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2021-10-15
Berghof
26/05/2021
Nederland
Perfect voor de slaapkamer.
Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.
Voordelen
Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2021-04-26
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2021-04-26
Pafee
12/03/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Simpel en mooi
Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2020-11-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LED 32PHS5525 LED-TV
Datum gebruik 2020-11-12
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.