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Niet meer leverbaar

4000 seriesUltraslanke LED-TV

32PHK4101/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Ultraslanke LED-TV

Het stijlvolle design van de Philips 4100-serie met Digital Crystal Clear vormt een fraaie aanvulling op uw interieur. Geniet van de HD-beeldkwaliteit met Perfect Motion Rate en een helder geluid voor een aangename entertainmentervaring.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met Digital Crystal Clear

Ultraslanke LED-TV

  • 80 cm (32")

  • LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

LED-TV voor een geweldig contrast

Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

Ultradunne zwarte standaarden

Donker, mysterieus en ongelooflijk sterk. De zwarte standaarden van Philips tillen uw TV naar een hoger niveau. De duurzame constructie met een subtiel design straalt precies dezelfde elegantie en stijl uit als uw nieuwe TV. Het is een wonder dat zoiets kleins zo sterk kan zijn.

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

15/07/2016

Suomi

Suomi

Geverifieerde koper

Hyvä ostos

Olemme tyytyväisiä. Toimii hyvin kakkostelevisiona. Peruskäyttö ok. Kaikkia netissä olevia monipuolisia käyttöohjeita emnme vielä hallitse.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.