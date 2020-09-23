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Niet meer leverbaar

5600 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

32PFS5603/12

3.7

| (106) Reviews & awards

Ultraslanke Full HD LED-TV

Geniet van het strakke en minimalistische design van deze witte Philips 5600 TV. De slanke vormgeving past perfect in uw interieur. Met een Full HD-beeldkwaliteit is deze TV een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar eenvoud.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Pixel Plus HD

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

106

Reviews & awards

23/09/2020

Deutschland

Deutschland

Ohne Schnickschnack

Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.

Voordelen

Schmal und keine überflüssigen Extras

Nadelen

Kein Ambilight

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-08-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-08-23

09/07/2020

Deutschland

Deutschland

Nutze ihn auch als Monitor

Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.

Voordelen

einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-07-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-07-09

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Tolles Bild

Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit

Voordelen

Bildqualität

Nadelen

fehldender Anschluss Netzwerkkabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Datum gebruik 2020-05-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Datum gebruik 2020-05-02

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.