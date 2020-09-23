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Niet meer leverbaar
32PFS5603/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Geniet van het strakke en minimalistische design van deze witte Philips 5600 TV. De slanke vormgeving past perfect in uw interieur. Met een Full HD-beeldkwaliteit is deze TV een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar eenvoud.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
3.7
van 5
106
Reviews & awards
Quepasa66
23/09/2020
Deutschland
Ohne Schnickschnack
Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.
Voordelen
Schmal und keine überflüssigen Extras
Nadelen
Kein Ambilight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-08-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-08-23
lipuma
09/07/2020
Deutschland
Nutze ihn auch als Monitor
Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.
Voordelen
einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-07-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Datum gebruik 2019-07-09
Spaceracer
02/06/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Tolles Bild
Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit
Voordelen
Bildqualität
Nadelen
fehldender Anschluss Netzwerkkabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Datum gebruik 2020-05-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Datum gebruik 2020-05-02
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.