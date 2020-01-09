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Niet meer leverbaar

LCD-display

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Verbreed uw kijkervaring

Breid uw kijkervaring uit met dit grote Philips-beeldscherm. Met dit grote Philips Full HD-scherm van 32 inch gaat u helemaal op in de game en hebt u zelfs de nodige ruimte om uw werk uit te spreiden.

Bekijk alle voordelen

Verbreed uw kijkervaring

  • E Line

  • 32 (zichtbaar 80 cm (31,5"))

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

26

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Datum gebruik 2018-12-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Datum gebruik 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse