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Niet meer leverbaar
Verbreed uw kijkervaring
Breid uw kijkervaring uit met dit grote Philips-beeldscherm. Met dit grote Philips Full HD-scherm van 32 inch gaat u helemaal op in de game en hebt u zelfs de nodige ruimte om uw werk uit te spreiden.
E Line
32 (zichtbaar 80 cm (31,5"))
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
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4.3
van 5
26
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Konne
09/01/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Datum gebruik 2018-12-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Datum gebruik 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 323E7QDAB LCD-Display
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
HDMI-kabels variëren, afhankelijk van regio en modellen.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse