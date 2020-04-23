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Niet meer leverbaar
272B8QJEB/01
Kristalhelder beeld
Lever uw beste werk met de Philips 27 inch Quad HD-monitor. Kristalhelder Quad HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de trillingsvrije modus en LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.
B Line
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
De 10-bits weergave biedt een rijke kleurdiepte met 1,074 miljard kleuren en 12-bits interne verwerking voor het reproduceren van vloeiende, natuurlijke kleuren zonder gradaties en gekleurde strepen.
Deze monitor is ontworpen met duurzaamheid en lagere bedrijfskosten in gedachten en voldoet aan milieunormen zoals: ENERGY STAR en EPEAT, en is ook TCO-gecertificeerd. Ga voor meer informatie over certificering naar: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
3.8
van 5
20
Reviews & awards
Katsud
23/04/2020
Deutschland
Geverifieerde koper
Groß und scharf
Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.
Voordelen
scharf. leicht bedienbar
Nadelen
leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-12-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-12-23
Seevetal
06/12/2019
Deutschland
Bestens
Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-11-06
Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Datum gebruik 2019-11-06
Elec1
20/01/2021
België
Geverifieerde koper
Image très nette
Très satisfait du produit livré dans un délai très court.
Voordelen
Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum gebruik 2019-12-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD
Datum gebruik 2019-12-20
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.