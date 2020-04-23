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Niet meer leverbaar

QHD LED-monitor

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Reviews & awards

Kristalhelder beeld

Lever uw beste werk met de Philips 27 inch Quad HD-monitor. Kristalhelder Quad HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de trillingsvrije modus en LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

efficiënte prestaties voor maximale productiviteit

Kristalhelder beeld

  • B Line

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miljard kleuren voor vloeiende kleurgradaties en detail

De 10-bits weergave biedt een rijke kleurdiepte met 1,074 miljard kleuren en 12-bits interne verwerking voor het reproduceren van vloeiende, natuurlijke kleuren zonder gradaties en gekleurde strepen.

Ontworpen om te voldoen aan milieunormen

Deze monitor is ontworpen met duurzaamheid en lagere bedrijfskosten in gedachten en voldoet aan milieunormen zoals: ENERGY STAR en EPEAT, en is ook TCO-gecertificeerd. Ga voor meer informatie over certificering naar: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit

Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

20

Reviews & awards

2

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Groß und scharf

Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.

Voordelen

scharf. leicht bedienbar

Nadelen

leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-12-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-12-23

06/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bestens

Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-11-06

Deze review is gemaakt voor 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-11-06

20/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Image très nette

Très satisfait du produit livré dans un délai très court.

Voordelen

Cadre extérieur très fin et une précision de l'image. Connectique importante

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum gebruik 2019-12-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 230B8QJEB Moniteur LCD

Datum gebruik 2019-12-20

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  4. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.