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Niet meer leverbaar
24PHS4354/12
LED-TV
Klein is nog steeds fijn met een LED-TV die geschikt is voor kleinere ruimtes. Pixel Plus HD zorgt voor continu helder beeld en duidelijk geluid — of u nu series kijkt tijdens het koken of een film kijkt terwijl u op de loopband staat.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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3.9
van 5
9
Reviews & awards
Jorita
02/08/2020
België
Geverifieerde koper
Prachtig Toestel
Mooi uiterlijk. Prachtig beeld. Vlotte bediening van het toestel.
Voordelen
Alleen pluspunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 LED-TV
Brigante-71
25/09/2020
Italia
Bello Unica pecca non si collega al Wii-Fi
Il modello e belle poi bianco ancore di più. La pecca e il non collegarsi a intrrnet
Voordelen
Bello piccolo si posiziona bene in qualsiasi posto.
Nadelen
Non si collega ad internet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 TV LED
Datum gebruik 2020-08-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 TV LED
Datum gebruik 2020-08-25
JLI63
05/09/2020
España
La tele es perfecta para la habitación
Compre esta tele Philips de 24” para el dormitorio y tiene una buena calidad de imagen y sonido. Mejor de lo que esperaba. Dispone de todas las funciones necesarias. Sobre todo me gusta el color blanco de la misma, sale fuera del clásico negro de la mayoría de televisores. No me gusta que no contenga manual en la caja. Aunque te lo puedes descargar en PDF.
Voordelen
Tamaño, color, calidad de imagen y sonido.
Nadelen
Que no contenga manual
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Datum gebruik 2020-08-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4354 Televisor LED
Datum gebruik 2020-08-05
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.