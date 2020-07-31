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Niet meer leverbaar
LED-TV
Klein is nog steeds fijn met een LED-TV die geschikt is voor kleinere ruimtes. Pixel Plus HD zorgt voor continu helder beeld en duidelijk geluid — of u nu series kijkt tijdens het koken of een film kijkt terwijl u op de loopband staat.
60 cm (24")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
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4.1
van 5
20
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Harryanny
31/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Product voldoet prima
TV voldoet volledig aan onze verwachtingen. Goed duidelijk beeld, eenvoudig te bedienen.
Voordelen
Zie omschrijving
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum gebruik 2020-03-31
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Datum gebruik 2020-03-31
Fred6112
03/07/2019
Nederland
Goed
goede tv voor een mooie prijs. Handig formaat voor in de caravan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED-TV
Troll 85
01/01/2020
Deutschland
Einfach in der Ersteinrichtung zu bedienen
Das Gerät ist einfach in der Handhabung, Senderliste war ruck zuck eingestellt, hat richtig Spaß gemacht, das Bild ist gestochen scharf, toll für Naturaufnahmen
Voordelen
einfache Handhabung, tolles Bild, genügend Anschlüsse vorhanden
Nadelen
kein Netzschalter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED TV
Datum gebruik 2019-12-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4300 series 24PHS4304 LED TV
Datum gebruik 2019-12-01
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.