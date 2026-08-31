Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
246E9QSB/00
Schitterende kleuren — prachtig design
De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.
E Line
24 (60,5 cm (23,8") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting.
Recensies
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976
sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.