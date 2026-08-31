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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met Ultra Wide-Color

246E9QSB/00

Schitterende kleuren — prachtig design

De Philips E line-monitor heeft een stijlvol design en geweldige beeldkwaliteit. Een Full HD-scherm met dunne rand en Ultra Wide-Color biedt levensechte beelden. Geniet van een superieure kijkervaring in een stijlvol design.

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Schitterende kleuren — prachtig design

  • E Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Milieuvriendelijke materialen voldoen aan belangrijke internationale standaarden

"Philips gebruikt duurzame, milieuvriendelijke materialen bij de monitorenserie. Alle plastic behuizingen, metalen chassisonderdelen en verpakkingsmaterialen zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal. Voor bepaalde modellen gebruiken we tot wel 65% gerecycled plastic. Dankzij een strenge naleving van de RoHS-normen worden giftige stoffen, zoals lood, aanzienlijk verminderd of verwijderd. De hoeveelheid kwik in monitoren met CCFL-achtergrondverlichting is aanzienlijk verlaagd en geheel verwijderd uit monitoren met LED-achtergrondverlichting.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  3. NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

  4. sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931

  5. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.