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Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

243V7QSB/01

4

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 24 (60,5 cm (23,8") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2

19/10/2021

España

España

Geverifieerde koper

El monitor funciona perfectamente

Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.

Voordelen

Buena resolución por buen precio

Nadelen

Una sola entrada HDMI

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum gebruik 2021-04-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD

Datum gebruik 2021-04-19

16/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

1st class pc monitor

It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor

Voordelen

Very good price

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum gebruik 2018-12-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum gebruik 2018-12-16

06/03/2018

Italia

Italia

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse