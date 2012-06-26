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  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp
  • Monitor met duurzaam eco-ontwerp

Niet meer leverbaar

BrillianceIPS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

231P4QPYKES/00

3.8
| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Monitor met duurzaam eco-ontwerp
Het Philips IPS LED-beeldscherm met webcam helpt bij communiceren en samenwerken, waardoor u tijd en geld bespaart.
Bekijk alle voordelen

en webcam bespaart tijd en geld

Monitor met duurzaam eco-ontwerp

  • P Line

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD-scherm

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

Met PowerSensor bespaart u tot 80% op uw energiekosten

PowerSensor is een ingebouwde 'personensensor' die onschadelijke infraroodsignalen uitzendt en ontvangt om te bepalen of de gebruiker aanwezig is. Zodra de gebruiker wegloopt van het bureau, wordt de helderheid van de monitor verlaagd. De energiekosten worden zo met meer dan 80 procent verlaagd en de levensduur van de monitor wordt verlengd.

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Communiceren en samenwerken met webcam

Met de ingebouwde webcam en microfoon kunt u uw collega's en klanten zien en spreken. Dankzij deze eenvoudige oplossing kunt u samenwerken en delen, zodat u waardevolle tijd en reiskosten bespaart.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

17/04/2013

Suisse

Suisse

Hervoragend bild

Bild und menu sehr gut, jedoch sound nicht Philips würdig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

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