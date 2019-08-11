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Niet meer leverbaar

5300 seriesUltraslanke Full HD LED-TV

22PFS5303/12

3.6

| (65) Reviews & awards

Ultraslanke Full HD LED-TV

De Philips 5300 brengt beeldkwaliteit naar het kleine scherm. Dankzij de gebruiksvriendelijke bediening en het compacte ontwerp is deze perfect voor uw keuken, slaapkamer of kantoor.

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99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

met Pixel Plus HD

Ultraslanke Full HD LED-TV

  • 55 cm (22")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Compacte draagbare TV: altijd van de partij

Stijlvol, compact, licht en draagbaar. Op uw TV met klein scherm kunt u uw favoriete programma's bekijken waar u maar wilt, van uw keuken tot buiten op de camping met uw gezin. Met deze draagbare TV blijft u op de hoogte van het nieuws en uw favoriete sportteam. Neem de TV mee en bouw overal een feestje.

Pixel Plus HD zorgt voor prachtige beelden waar u weg van zult zijn

De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nu online streamt of een DVD kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en zwarter zwart.

Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

65

Reviews & awards

11/08/2019

Nederland

Nederland

tv voldoet prima als 2e toestel

Ben zeer tevreden over deze Philips flatscreen tv. Het 22 inch formaat is moeilijk meer te krijgen, zeker als je ook nog een toestel met een Cl+ module zoekt. Omdat het een 2e toestel betreft voor gebruik in een aparte kamer wilde ik geen groter formaat. Dit is een prima maat !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

25/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Leuk 2de TV-toestel

Als 2de TV-toestel in de keuken geeft dit een heel mooi en scherp beeld. De kleuren zijn zeer mooi en het geluid is van goede kwaliteit. Mooi design zonder zichtbare voet.

Voordelen

Scherp beeld, mooie kleuren, geluid van goede kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2019-04-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraslanke Full HD LED-TV

Datum gebruik 2019-04-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Gutes Preisleistungsverhältnis

Es ist der zweite Fernseher dieser Art der angeschafft wurde. Weil der erste Apparat sehr gut ist , wurde für die Werkstatt ebensolches Gerät angeschaft.

Voordelen

Einfach zu „installieren „.

Nadelen

Fester Standfuß, Montage an der hohen Wand nur mit Halterung. Regal geht nicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-03-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV

Datum gebruik 2019-03-23

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  5. Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.