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Niet meer leverbaar
226V6QSB6/00
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendig beeld op dit Philips-beeldscherm. Dit is een geweldige keuze met SmartContrast voor rijke en heldere beelden.
V Line
22 (54,6 cm / 21,5" diag.)
Full HD (1920 x 1080)
AH-IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De AH-IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
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