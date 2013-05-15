Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Bespaar energie met 's werelds eerste monitor met PowerSensor
De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips Professional 225P2-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie!
22 inch (55,9 cm) P-line
WSXGA+
SmartPower is een intelligente technologie die op dynamische wijze de inhoud van uw scherm analyseert om zo energie te besparen. De intensiteit van de achtergrondverlichting kan automatisch worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor wordt het energieverbruik met wel 50% verlaagd, zodat u aanzienlijk op energiekosten bespaart.
De Super Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips die u kunt kantelen, zwenken, in hoogte verstellen en tot 90 graden draaien. Zo kan iedere gebruiker de monitor naar de eigen voorkeur aanpassen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Cannondaler
15/05/2013
Nederland
Verbluffend
Geweldig goede overtreffende prestaties. Zeer scherp beeld met prachtige heldere kleuren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor
21/03/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor