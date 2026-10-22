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Niet meer leverbaar
223V7QHSB/00
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
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De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse