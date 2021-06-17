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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Betrouwbaar en essentieel

Onze S Line-monitor biedt zakelijke efficiëntie. Dankzij de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen en werkt u productiever.

Bekijk alle voordelen

voor zakelijke efficiëntie

Betrouwbaar en essentieel

  • S Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit

LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit

Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-12-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Voordelen

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Nadelen

keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-12-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2020-12-01

02/04/2020

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen

Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-03-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 221S8LDAB LCD-Monitor

Datum gebruik 2019-03-02

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  3. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.