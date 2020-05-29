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Niet meer leverbaar

LCD-monitor

221B8LJEB/00

3.8

| (29) Reviews & awards

Heldere beelden, efficiënte prestaties

Lever uw beste werk met de Philips 22 inch Full HD-monitor. Helder en scherp Full HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de verstelbare hoogte, de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.

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voor maximale productiviteit

Heldere beelden, efficiënte prestaties

  • B Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk

De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.

LowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit

Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.

EasyRead-modus voor lezen zoals van papier

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

29

Reviews & awards

29/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prrima scherm

Het scherm werkt perfect als thuiswerplek, maar ook Netflixen kan goed. Formaat is prima. kwaliteit erg goed. Het scherm kan in hoogte versteld worden, maar ook worden gekanteld

Voordelen

Mooi beeld, goed formaat

Nadelen

LCD ipv LED

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 241B8QJEB LCD-monitor

Datum gebruik 2019-04-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 241B8QJEB LCD-monitor

Datum gebruik 2019-04-29

22/03/2018

Nederland

Nederland

Een geweldig geluid

Een mooi product met een geweldig geluid. Aansluitingen/ installeren was zo gedaan. Wat niet te zien was aan de verkoop plaatjes is dat de aansluitingen zoals HDMI kabels in recess van apparaat zitten dus HDMI stekker steekt niet achter uit het apparaat, alleen de kabel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker

05/09/2017

Nederland

Nederland

Aanrader. Prima apparaat, zeker voor het geld.

Ik was even bang me met de B8 overkocht te hebben gelet op mijn niet te ruime behuizing in een galerijflat. Maar gelukkig: het geluid is prima aan te passen, hoewel er flinke bassen in zitten. Dit geeft meteen aan dat ik door en door tevreden met mijn B8. Ik heb in verscheidene muziek-CD's ineens nieuwe instrumenten ontdekt, want het muziekbeeld is breed en zuiver. Gecombineerd met mijn televisie geeft de B8 ook een wereld van verschil. Wat betreft de installatie: kon niet eenvoudiger met de bijgevoegde tekening en de markeringen op het apparaat zelf.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker

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Voorwaarden

  1. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

  2. EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.

  3. De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.