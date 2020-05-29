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Niet meer leverbaar
221B8LJEB/00
Heldere beelden, efficiënte prestaties
Lever uw beste werk met de Philips 22 inch Full HD-monitor. Helder en scherp Full HD zorgt dat u zich volledig kunt richten op uw werk. Dankzij functies zoals de verstelbare hoogte, de trillingsvrije modus en de LowBlue-modus is hij prettiger voor uw ogen.
B Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.
Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.
3.8
van 5
29
Reviews & awards
HermanvM
29/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Prrima scherm
Het scherm werkt perfect als thuiswerplek, maar ook Netflixen kan goed. Formaat is prima. kwaliteit erg goed. Het scherm kan in hoogte versteld worden, maar ook worden gekanteld
Voordelen
Mooi beeld, goed formaat
Nadelen
LCD ipv LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Datum gebruik 2019-04-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Monitor 241B8QJEB LCD-monitor
Datum gebruik 2019-04-29
Mar4374
22/03/2018
Nederland
Een geweldig geluid
Een mooi product met een geweldig geluid. Aansluitingen/ installeren was zo gedaan. Wat niet te zien was aan de verkoop plaatjes is dat de aansluitingen zoals HDMI kabels in recess van apparaat zitten dus HDMI stekker steekt niet achter uit het apparaat, alleen de kabel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker
Wiebe1950
05/09/2017
Nederland
Aanrader. Prima apparaat, zeker voor het geld.
Ik was even bang me met de B8 overkocht te hebben gelet op mijn niet te ruime behuizing in een galerijflat. Maar gelukkig: het geluid is prima aan te passen, hoewel er flinke bassen in zitten. Dit geeft meteen aan dat ik door en door tevreden met mijn B8. Ik heb in verscheidene muziek-CD's ineens nieuwe instrumenten ontdekt, want het muziekbeeld is breed en zuiver. Gecombineerd met mijn televisie geeft de B8 ook een wereld van verschil. Wat betreft de installatie: kon niet eenvoudiger met de bijgevoegde tekening en de markeringen op het apparaat zelf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor B8 SkyQuake SoundBar-luidspreker
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
EPEAT-classificatie is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar https://www.epeat.net/ voor informatie over de registratiestatus in uw land.
De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven.