Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
18952C2
Voor LED-HL [~H7]
Verpakking van 2
Geavanceerd autosysteem
Bij sommige automodellen kunnen retrofitlampen op LED-basis problemen opleveren. Unieke Philips CANbus-adapters voorkomen problemen met de elektronica waardoor de lampen soepel werken. Ze lossen problemen op met betrekking tot foutmeldingen op uw dashboard
Dankzij het geavanceerde design kan de CANbus-adapter eenvoudig worden geïnstalleerd, voor goede prestaties vanaf dag één.
De CANbus-adapter is ontworpen voor auto's. Daarom is rekening gehouden met de uitdagende omstandigheden van dagelijks gebruik in de motorruimte.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.