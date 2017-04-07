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  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi

Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12342WHVB1

3.4
| (5) Reviews & awards
Veiligheid was nog nooit zo mooi
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo mooi

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 60/55W

  • Stijl

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

5

Reviews & awards

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met standaard halogeenlampen

  2. Toepassing verschilt per type lamp