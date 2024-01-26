Hoe koppel ik mijn apparaten met de Philips Avent-babyfoon+-app?

Ja, je kunt meerdere babyunits met de app verbinden en alle online camera's tegelijkertijd op het beginscherm weergeven. Je kunt het geluid van slechts één babyunit horen op het beginscherm. Door op het audiopictogram te tikken om het geluid in of uit te schakelen, kun je op elk gewenst moment overschakelen naar het geluid van een andere babyunit.