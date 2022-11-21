Hoe gebruik ik mijn Philips-neustrimmer?

De Philips-neustrimmer is een multifunctioneel apparaat dat uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar comfortabel trimt. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe u de trimmer moet gebruiken. Meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de neustrimmer vindt u in de onderstaande gedeelten.
Neustrimmers hebben een beschermkap, zoals de modellen met een knipelement aan beide zijden, zodat de mesjes niet rechtstreeks in contact komen met de huid. Als u scheert met de beschermkap houdt u korte stoppels. U krijgt een strakke look zonder de kans op sneetjes, ingegroeide haren of trekken aan het haar.
Steek de trimmer in uw neus. Draai het trimhoofd om de haren die in verschillende richtingen groeien te mee te pakken. Steek het trimhoofd niet te ver in uw neusgaten. Bij roterende scheerhoofden brengt u het scheerhoofd ongeveer 5 mm naar binnen. Voor rechte rimkoppen brengt u de trimkop ongeveer 12 mm naar binnen. Tijdens het draaien kunt u de platte kant van de trimmer tegen de huid houden om het kietelende effect te verminderen.
Bevestig altijd de wenkbrauwkam op het trimhoofd wanneer u uw wenkbrauwen trimt. Met de kam kunt u het haar op de gewenste haarlengte trimmen.
Met dit apparaat kunt u hetzelfde knipelement gebruiken om zowel uw neus- als oorhaar te trimmen.
Zorg ervoor dat uw apparaat schoon is en dat uw neus en oren vrij zijn van slijm of oorsmeer voordat u gaat trimmen.
Het is normaal dat u na het gebruik van de neustrimmer resterende haren ziet. De haren worden kort geknipt zodat de resterende haren een veilige en comfortabele bescherming blijven bieden (als verdedigingssysteem om deeltjes uit het lichaam te houden). Reinig grondig na elk gebruik.
Schakel het apparaat in en steek het knipelement in uw neus. Steek het trimhoofd niet te ver (ongeveer 5 mm / 12 mm) in uw neusgaten.
Beweeg het trimhoofd in en uit het neusgat. Maak een stevige, draaiende beweging om de haren op een kortere lengte te knippen. Zorg dat de kanten met de snijtanden het haar raken.
Reinig grondig na elk gebruik.
Schakel het apparaat in en beweeg het trimhoofd langzaam langs de rand van het oor om haren die uitsteken te verwijderen. Zorg dat de kant met de snijtanden het haar raakt.
Steek het trimhoofd voorzichtig in het buitenste gehoorkanaal. Steek het trimhoofd niet te ver (ongeveer 5 mm / 12 mm) in uw gehoorgang.
Draai het trimhoofd rond om alle ongewenste haren uit uw gehoorkanaal te verwijderen.
Reinig grondig na elk gebruik.
Kam uw wenkbrauwen in de groeirichting.
Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld. Schuif de wenkbrauwkam op het trimhoofd. De korte wenkbrauwkam trimt het haar tot een lengte van 3 mm. Met de lange kam kunt u het haar tot een lengte van 5 mm trimmen.
Schakel uw apparaat in.
Beweeg de kam van de buitenste punt van de wenkbrauw in de richting van de neuswortel (tegen de haargroeirichting in).
Reinig grondig na elk gebruik.
Als uw product wordt geleverd met een precisietrimhoofd, kunt u dit gebruiken om uw baard, bakkebaarden en nekhaar in model te houden. U trimt het beste door de vlakke zijde van de kam op de huid te plaatsen en de trimmer langzaam te bewegen. Oefen lichte druk uit tegen de haargroeirichting in.
Detailkammen zijn verkrijgbaar in de volgende lengtes en uitvoeringen:
Detailkam M = resterende haarlengte 3 mm Detailkam L = resterende haarlengte 5 mm
Opmerking: Bij het eerste gebruik dient u het precisietrimhoofd altijd met de kam te gebruiken. Daarna kunt u dit hulpstuk zowel met als zonder de kam gebruiken. Houd er rekening mee dat wanneer u de precisietrimmer gebruikt zonder de kam, deze elke haar trimt die hij aanraakt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:NT2650/16, NT1650/15, NT3650/16. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›