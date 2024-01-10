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Niet meer leverbaar
TAT1215WT/03
Altijd klaar om te vertrekken
Wat is er nou handiger dan volledig draadloze oordopjes met een oplaadetui dat in de broekzak van uw slim-fit jeans past? Deze spatwater- en zweetbestendige oordopjes bieden geweldig geluid en tot wel 18 uur afspeeltijd.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Bluetooth®
Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.
Het kleine oplaadetui is extreem handig Deze volledig draadloze koptelefoons zijn ook bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.
2.9
van 5
10
Reviews & awards
JonasD190
10/01/2024
Nederland
Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!
Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!
Voordelen
Geen oorpijn en baterij is heel goed
Nadelen
De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2022-01-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2022-01-10
Beestenboel1987
10/02/2023
Nederland
Super geluid
Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.
Voordelen
Goed geluid en geen snoertjes meer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2023-01-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2023-01-10
Michael_da_Kok
07/09/2022
Nederland
Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)
Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.
Voordelen
Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)
Nadelen
Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2021-09-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Datum gebruik 2021-09-07