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Niet meer leverbaar

1000 seriesVolledig draadloze in-ear-koptelefoon

TAT1215BK/03

2.9

| (10) Reviews & awards

Verkrijgbaar in

Wit
Wit
Zwart
Zwart

Altijd klaar om te vertrekken

Wat is er nou handiger dan volledig draadloze oordopjes met een oplaadetui dat in de broekzak van uw slim-fit jeans past? Deze spatwater- en zweetbestendige oordopjes bieden geweldig geluid en tot wel 18 uur afspeeltijd.

Bekijk alle voordelen

Altijd klaar om te vertrekken

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Bluetooth®

Neodymium-drivers van 6 mm. Helder geluid, krachtige bas.

Ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking voor helder geluid

Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

IPX4, zweet- en spatwaterbestendig

Het kleine oplaadetui is extreem handig Deze volledig draadloze koptelefoons zijn ook bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

10

Reviews & awards

3

10/01/2024

Nederland

Nederland

Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!

Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!

Voordelen

Geen oorpijn en baterij is heel goed

Nadelen

De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2022-01-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2022-01-10

10/02/2023

Nederland

Nederland

Super geluid

Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.

Voordelen

Goed geluid en geen snoertjes meer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2023-01-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2023-01-10

07/09/2022

Nederland

Nederland

Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)

Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.

Voordelen

Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)

Nadelen

Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2021-09-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Datum gebruik 2021-09-07

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