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  • Product, lifestyle

Niet meer leverbaar

Draadloze luidspreker

TAS3505/00

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Overal op zijn plek

's Ochtends muziek in de badkamer. Inspirerende podcasts in uw thuiskantoor. Deze stijlvolle Bluetooth-luidspreker met reliëfknoppen en luidsprekerstof van wolmix staat overal goed. U krijgt verrassend rijk geluid en tot 10 uur afspeeltijd.

Bekijk alle voordelen

Overal op zijn plek

  • Bluetooth®

  • 5 W uitgangsvermogen

  • 10 uur afspeeltijd

Vorm en functie in perfecte harmonie

Vorm en functie in perfecte harmonie

Deze eenvoudige maar opvallende Bluetooth-luidspreker biedt muziek in stijl. De reliëfknoppen bieden afspeelbediening, Bluetooth-regeling en meer. Met de ingebouwde microfoon kunt u handsfree bellen en dankzij de draaggreep kunt u de luidspreker eenvoudig naar andere ruimtes verplaatsen.

10 uur afspeeltijd. 2,5 uur oplaadtijd

10 uur afspeeltijd. 2,5 uur oplaadtijd

Na één keer opladen kunt u 10 uur afspelen. Het draadloze bereik bedraagt 20 m. Het opladen van de luidspreker duurt 2,5 uur via de meegeleverde USB-C-kabel. Passieve radiatoren zorgen voor een sterke bas en het geluid blijft helder, zelfs bij een hoog volume.

Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten

Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-1679621

Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

23/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Big Performance from a little speaker.

Amazing sound quality from such a small speaker, performs well above its wieght with crystal clear sound with warm tones across a wide range of musical genres. Excellent Bass / Treble balance, not tinny at all as many other small bluetooth speakers can be. Connects virtually instantly to phone / laptop.

Voordelen

Perfornance sound quality and perfect size for travelling.

Nadelen

None, seriously none.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Wireless speaker

Datum gebruik 2020-09-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Wireless speaker

Datum gebruik 2020-09-23

31/03/2021

Sverige

Sverige

Nätt, bra ljud - men ingen AUX, och höga pling

Låter hyfsat bra för en sån liten högtalare. Den är ganska lätt, så det blir inte mycket bas, jag använder den som "bordsradio". Laddas med nya USB-C, och räcker hela dan. Enkel att para ihop, har play/paus och volymkontroll. Stort minus på plinget när man sätter på/stänger av (ganska högt). Litet minus på att det inte finns AUX, bara Bluetooth.

Voordelen

Enkel, lätt

Nadelen

Plingar vid på/av

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Trådlös högtalare

Datum gebruik 2021-02-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Trådlös högtalare

Datum gebruik 2021-02-28

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound for a small speaker

Love it... I just wish it was stereo so I could pair two of these for my PC

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Wireless speaker

Datum gebruik 2020-02-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAS3505 Wireless speaker

Datum gebruik 2020-02-17

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Voorwaarden

  1. De IPX7-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De luidsprekerstof is niet waterbestendig, maar is bestand tegen een waterdruppel hier en daar.