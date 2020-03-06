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Niet meer leverbaar

Digitale draadloze hoofdtelefoon

SHD8700/10

3.2

| (18) Reviews & awards

Draadloze muziek

Overal in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.

Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht comfortabele hoofdtelefoon

Draadloze muziek

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Akoestisch afgestemde luidsprekers voor uitstekende geluidskwaliteit

Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.

De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

18

Reviews & awards

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Voordelen

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

Datum gebruik 2018-03-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

Datum gebruik 2018-03-06

22/05/2017

Nederland

Nederland

Bijzonder mooi geluid

Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

28/02/2017

Nederland

Nederland

perfecte prijs/prestatie

Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones

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