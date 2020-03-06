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Niet meer leverbaar
SHD8700/10
Draadloze muziek
Overal in huis TV kijken en muziek luisteren met deze hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.
Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
3.2
van 5
18
Reviews & awards
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips-medewerker
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Voordelen
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones
Datum gebruik 2018-03-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones
Datum gebruik 2018-03-06
42Dolfijn
22/05/2017
Nederland
Bijzonder mooi geluid
Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones
hendr99
28/02/2017
Nederland
perfecte prijs/prestatie
Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8700 Digital wireless headphones