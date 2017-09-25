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SHB5800WT/00
Draadloze oortelefoon, eenvoudig koppelen via NFC
De SHB5800 Bluetooth-oortelefoon beschikt over zorgvuldig ontworpen drivers voor een stevige bas en een gebalanceerd geluid, comfortabele oordopjes, eenvoudig koppelen met NFC en duurzame IPX2 zweet- en vochtdichte materialen, ideaal voor muziek en gesprekken onderweg.
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
"U kunt kiezen uit 3 verwisselbare caps, van klein tot groot, waardoor deze hoofdtelefoon altijd perfect in uw oor past."
2.9
van 5
45
Reviews & awards
Kortlever91
25/09/2017
Nederland
Geen woorden voor.
Niet normaal! Wat Een Kwaliteit! Natuurlijk denkt u nu; dat zal allemaal wel, eerst horen dan geloven, niets mee te maken gewoon kopen deze dingen. Heerlijk geluid, batterij gaat lang mee en ze zijn onverwoestbaar!! Mijn aanstaande vond het een goed plan om ze grondig schoon te maken met een Bosch wasmachine (ook een topding) gewoon vol wasprogramma afgedraaid inclusief driehonderdmiljoen toeren centrifuge, en ze doen het gewoon nog. Sterker nog, beter dan ooit (al dat oorsmeer is natuurlijk verdwenen. Bedankt Philips voor een geweldig product!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
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Cyclist2016
02/04/2016
Nederland
Comfortabel, strak laag, mooi hoog!
[Employee of philipsglobal] Ik heb deze hoofdtelefoon gekocht om te gebruiken tijdens het fietsen. Ik had gehoopt dat het fijn zou werken zonder kabel en deze verwachting is precies waar gemaakt. Het verbinden met mijn telefoon ging makkelijk, de dopjes zitten lekker en vallen niet uit mijn oren door de handige rubberen vleugeltjes. Daarnaast zijn ze verassend goed in audio kwaliteit. Zoals de doos zelf al aangeeft zijn ze stevig in de lage frequenties en hebben daarnaast ook mooie en frisse hoge frequenties. Tevens zitten er verschillende oordoppen bij, en zijn ze makkelijk op te laden. Mijn telefoon geeft zelfs weer hoeveel procent batterij er nog over is. Aanrader!
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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
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ikcurb
27/12/2014
Deutschland
Guter Klang und praktisch in der Handhabung!
Allgemein: Bei dem Philips SHB5800BK/00 Bluetooth In-Ear Kopfhörer sind die beiden In-Ears über ein ca. 60cm langes, flaches und gummiartiges Kabel miteinander verbunden. Die Verarbeitung wirkt gut und solide. Das relativ intuitive 4cm lange Bedienelement, befindet sich in einer Entfernung von ca. 8cm von dem linken In-Ear, mit dem sich die Bluetooth Kopplung aktivieren und deaktivieren lässt, sowie eine Musik/Telefonie-Steuerung zulässt. Laut, Leise, Stop, Start, vorheriges / nächstes Lied, Anruf annehmen, auflegen, Wahlwiederholung. Ebenfalls ist in dem Bedienelement das Mikrofon für die Nutzung als Freisprecheinrichtung untergebracht. Die Betriebsanzeige erfolgt optisch über eine LED (blau und weiß blinkend, je nach Funktion) am rechten In-Ear und akustisch über Töne. Geladen wird der Kopfhörer über ein Mini-USB Anschluß am rechten In-Ear. Zum Lieferumfang gehört ein ca. 15cm langes Mikro-USB Ladekabel, insgesamt 3 Paar auswechselbare schwarze Silikonstöpsel in drei Größen und zusätzliche in zwei Größen aus Gummi, die den Sitz im Ohr verbessern sollen. Der eingebaute Akku hält bei mir ca. eine Woche bei einer täglichen aktiven Nutzung (Musik hören oder telefonieren) von ca. 1 Std. Bei schwachem Akku gibt es einen sich wiederholenden Hinweiston. Bluetooth Kopplung: Bei mir klappte das pairing mit einem HTC One S als auch mit einem Lenovo Notebook auf anhieb und ist stabil, auch mit ein paar Meter Abstand im gleichen Zimmer. NFC Kopplung: Konnte mangels zur Verfügung stehender HW nicht getestet werden. Tragekomfort: Bei mir sitzt die mittlere Größe der Silikonstöpsel am besten in den Ohren. Man muß den In-Ear mit der richtigen Größe der Silikonstöpsel optimal an sein Ohr anpassen und relativ fest in das Ohr einstecken, dann kommt der Sound (besonders der Bass) auch gut rüber. Gleichzeitig werden systembedingt die Umgebungsgeräusche so am stärksten gedämpft. Die zusätzlichen Stabilisatoren helfen ein bisschen den In-Ear in seiner eingesteckten Position zu halten. Generell empfand ich das Tragen in der ersten Zeit ein bisschen gewöhungsbedürftig, habe mich aber schnell daran gewöhnt. Ebenfalls systembedingt werden Reibungsgeräusche vom Verbindungskabel an die In-Ears weitergeleitet und somit teilweise als störend empfunden. Sound: Wie bereits beim Tragekomfort erwähnt, ist es wichtig das der Kopfhörer richtig sitzt! Dann ist auch der Sound angenehm und ausgeglichen. Die Höhen kommen nicht zischend aber frisch, die Stimmen transparent und natürlich die Bässe kraftvoll und differenziert aber nicht zu weich. Die Lautstärke ist mehr als ausreichend für den täglichen Gebrauch. Fazit: Guter Bluetooth In-Ear Kopfhörer bei dem es endlich keinen Kabelsalat mehr gibt. - mit gutem Sound - ordentliche Akkulaufzeit - mit dem man nicht nur Musik hören, sondern auch noch telefonieren kann. - Positiv aufgefallen sind auch die Steuerungsmöglichkeiten bei Musik und Anrufen über das Bedienelement Guter Sound und praktisch in der Handhabung!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth-NFC-In-Ear-Kopfhörer
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Deze review is gemaakt voor SHB5800BK Bluetooth-NFC-In-Ear-Kopfhörer