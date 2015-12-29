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Niet meer leverbaar

Bluetooth-headset

SHB3185BK/00

3.1

| (10) Reviews & awards

Draadloze, dynamische en stevige bas

De draadloze Philips SHB3185-hoofdtelefoon met Bluetooth kan met één tik via NFC worden gekoppeld. De hoofdtelefoon is geïnspireerd door DJ-hoofdtelefoons en ontworpen voor ambitieuze artiesten. Geniet urenlang van muziek of voer comfortabel gesprekken dankzij het draagbare en opvouwbare ontwerp.

Bekijk alle voordelen

Draadloze, dynamische en stevige bas

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Ademende oorkussens

High Intensity-drivers van 32 mm voor dynamische en stevige bas

High Intensity-drivers van 32 mm voor dynamische en stevige bas

Hoogwaardige drivers van 32 mm leveren dynamische en diepe bas.

De instelbare oorschelpen en hoofdband zijn geschikt voor iedereen

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan.

Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak

Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om te genieten van kristalheldere muziek - draadloos.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

10

Reviews & awards

2

29/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great value / well deigned product

Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth headset

08/04/2018

Nederland

Nederland

Goede prijs/kwaliteitverhouding

Geluid boven verwachting in deze prijsklasse. Helaas geven de -onear-oorkussens te veel druk op de oren. Vermoeiend na korte tijd, waardoor dit type van Philips ON-Ear qua draagcomfort niet mijn voorkeur heeft.

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth Headset

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth Headset

27/11/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth-Headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth-Headset

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