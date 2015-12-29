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Niet meer leverbaar
SHB3185BK/00
Draadloze, dynamische en stevige bas
De draadloze Philips SHB3185-hoofdtelefoon met Bluetooth kan met één tik via NFC worden gekoppeld. De hoofdtelefoon is geïnspireerd door DJ-hoofdtelefoons en ontworpen voor ambitieuze artiesten. Geniet urenlang van muziek of voer comfortabel gesprekken dankzij het draagbare en opvouwbare ontwerp.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Ademende oorkussens
Hoogwaardige drivers van 32 mm leveren dynamische en diepe bas.
Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan.
Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om te genieten van kristalheldere muziek - draadloos.
3.1
van 5
10
Reviews & awards
rodbrown1949
29/12/2015
United Kingdom
Great value / well deigned product
Great value for money, very comfortable to wear, easy to use and pair! Charges from laptop via USB / Mini USB! Works with Smart TV, Android phone and Chromebook! Great stereo sound!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth headset
AdJ4
08/04/2018
Nederland
Goede prijs/kwaliteitverhouding
Geluid boven verwachting in deze prijsklasse. Helaas geven de -onear-oorkussens te veel druk op de oren. Vermoeiend na korte tijd, waardoor dit type van Philips ON-Ear qua draagcomfort niet mijn voorkeur heeft.
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth Headset
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth Headset
FalcoG
27/11/2017
Deutschland
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Ich würde dieses Gerät weiterempfehlen. Gute Qualität.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth-Headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB3185BK Bluetooth-Headset
De werkelijke resultaten kunnen variëren