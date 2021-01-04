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  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71
  • SH70 is vervangen door SH71

Niet meer leverbaar

Scheerhoofden

SH70/50

3.1
| (77) Reviews & awards
SH70 is vervangen door SH71
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie.
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Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

SH70 is vervangen door SH71

  • Niet meer leverbaar

  • Vervangen door SH71

Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Vervangende scheerhoofden voor scheerapparaten uit de 7000-serie

Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.

GentleTrack-mesjes zijn huidvriendelijk en zorgen voor een glad scheerresultaat

GentleTrack-mesjes zijn huidvriendelijk en zorgen voor een glad scheerresultaat

De nieuw ontworpen mesjes scheren haartjes comfortabel in de meest optimale stand zodat irritatie door rukken en trekken wordt voorkomen.

Super Lift & Cut-scheerapparaat voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Super Lift & Cut-scheerapparaat voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Technische specificaties

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3.1

van 5

77

Reviews & awards

04/01/2021

Nederland

Nederland

Duurzaam! Geen nieuw scheerapparaat nodig

De pluspunten van dit artikel vind ik: goede kwaliteit, duurzaam Geen nieuw apparaat nodig. Scheert weer als in het begin.

Voordelen

Duurzaam, makkelijk te vervangen en scheert weer goed glad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

03/01/2021

Nederland

Nederland

Superglad en geen problemen met mn huid

Enige tijd de Philips Scheerunit SH70/70 op mijn sensotouch scheerapparaat in gebruik. De eerste keer was even wennen en ik was even bang dat ik last van mijn huid zou krijgen, niets was minder waar. Ik scheer weer glad en de mesjes zijn scherp maar laten mijn huid met rust en heb geen problemen. Eigenlijk zoals ik al gewend ben van alle scheerproducten die ik van Philips heb gebruikt. Het scheren gaat iets vlotter dan met de oude scheerkop en ik ben toch glad en kan er weer een lange dag tegen. Ik wist niet dat het zoveel beter zou zijn. Zeer aan te bevelen.

Voordelen

Scheert glad; zacht voor de huid; minder geluid

Nadelen

Even wennen in het begin

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

29/12/2020

Nederland

Nederland

Kwaliteit zoals je die van Philips verwacht

De scheerunit werkt zoals je dat verwacht: glad resultaat en eenvoudig te verwisselen. Ik ben erg tevreden over deze unit en ga deze zeker blijven gebruiken. Ik kan dit product dan ook zeker aanbevelen!

Voordelen

Mesjes zorgen voor super glad resultaat

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit

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