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Niet meer leverbaar
SH70/50
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH71
Vervangende SH70-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 7000-serie (S7xxx) en het Star Wars-scheerapparaat SW7700.
De nieuw ontworpen mesjes scheren haartjes comfortabel in de meest optimale stand zodat irritatie door rukken en trekken wordt voorkomen.
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
3.1
van 5
77
Reviews & awards
Sona33sonson
04/01/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Duurzaam! Geen nieuw scheerapparaat nodig
De pluspunten van dit artikel vind ik: goede kwaliteit, duurzaam Geen nieuw apparaat nodig. Scheert weer als in het begin.
Voordelen
Duurzaam, makkelijk te vervangen en scheert weer goed glad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Dhr. Van den Berg
03/01/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Superglad en geen problemen met mn huid
Enige tijd de Philips Scheerunit SH70/70 op mijn sensotouch scheerapparaat in gebruik. De eerste keer was even wennen en ik was even bang dat ik last van mijn huid zou krijgen, niets was minder waar. Ik scheer weer glad en de mesjes zijn scherp maar laten mijn huid met rust en heb geen problemen. Eigenlijk zoals ik al gewend ben van alle scheerproducten die ik van Philips heb gebruikt. Het scheren gaat iets vlotter dan met de oude scheerkop en ik ben toch glad en kan er weer een lange dag tegen. Ik wist niet dat het zoveel beter zou zijn. Zeer aan te bevelen.
Voordelen
Scheert glad; zacht voor de huid; minder geluid
Nadelen
Even wennen in het begin
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Jantjuh
29/12/2020
Nederland
Onderdeel van promotie
Kwaliteit zoals je die van Philips verwacht
De scheerunit werkt zoals je dat verwacht: glad resultaat en eenvoudig te verwisselen. Ik ben erg tevreden over deze unit en ga deze zeker blijven gebruiken. Ik kan dit product dan ook zeker aanbevelen!
Voordelen
Mesjes zorgen voor super glad resultaat
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH70/70 Scheerunit