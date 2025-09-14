Deze spenen gebruiken wij al sinds de geboorte van mijn dochter, ik combineerde borstvoeding met een afkolf doordat ik een zware borstontsteking had nadat ze 1 maand was en dan kon ik aan de kant waar de ontsteking zat enkel nog afkolven. De flessen van natural responce was hier het makkelijkste doordat ik ook nog steedq borstvoeding wou geven waren deze spenen het beste. Ik kon nu deze spenen testen zodat ik het verschil kon zien van de verschillende speen standen 3, 4 en 5. Het verschil zit hem in hoe snel Lio de fles kan opdrinken met een 5 gaat dit heel erg snel. Ik was heel tevreden over dit product.