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1 fles
260 ml
Normale speen
3-6 maanden
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.7
van 5
382
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Msaj
23/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
De beste
Mijn zoontje is helemaal weg van deze fles van Philips! Hij drinkt er heel goed uit en morst nooit, zelfs niet als hij zonder dop met de fles speelt. Ik ben er helemaal fan van! Ik raad deze fles zeker aan voor ouders die een combinatie van flesvoeding en flesvoeding gebruiken. Mijn baby accepteerde hem heel snel en voelde zich er meteen prettig bij.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-06-01
Nanosliki
15/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig
Ik gebruik de Natural Response SCY903/74 babyfles nu een tijdje en ben er tevreden over. Wat meteen opvalt is dat de speen goed lijkt op een borst, waardoor mijn baby makkelijker wisselt tussen borst en fles. Dat gaf bij ons minder gedoe. De melkstroom werkt prettig. Mijn baby drinkt in zijn eigen tempo en verslikt zich minder snel. Je merkt dat hij zelf moet zuigen om melk te krijgen, wat natuurlijker aanvoelt. De fles is ook makkelijk schoon te maken. Niet te veel losse onderdelen en hij kan gewoon in de vaatwasser. Dat scheelt tijd. Enige nadeel vind ik dat je soms moet opletten welke speenmaat je gebruikt, anders kan het drinken te langzaam of juist te snel gaan. Al met al een fijne fles, vooral als je borstvoeding en flesvoeding combineert.
Voordelen
Fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-05-24
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-05-24
Pietersenn
08/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Het is een heel fijn flesje
Het is een hele fijne fles. Onze zoon accepteert hem keer op keer snel. In de flessenwarmer blijft hij door het lichte gewicht wel eens drijven in plaats dat hij goed naar beneden zakt zoals een glazen flesje. Maar ook dan warmt de melk gewoon goed op.
Voordelen
Het belangrijkste: onze zoon accepteert de fles iedere keer weer.
Nadelen
In de flessenwarmer blijft hij drijven.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-05-20
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY903/74 Babyfles
Date of Use 2026-05-20
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011