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1 fles
125 ml
Snelheid 2-speen
+0 m
De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.
De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.
We hebben allemaal een eigen leertempo. Zuigen is een vaardigheid en sommige baby's leren die sneller dan andere. Daarom hebben sommige baby's in eerste instantie baat bij onze speciale speen voor pasgeborenen (speen 0) alvorens over te stappen naar de Natural Response-spenen. Gebruik de speen voor pasgeborenen als je baby er langer dan 20 minuten over doet om 50 ml te drinken met de Natural Response-spenen. Probeer een Natural Response-speen met een hogere doorvoer als je baby met de speen speelt in plaats van te drinken of gefrustreerd lijkt. Raadpleeg een arts als je problemen blijft houden met voeden.
4.7
van 5
229
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Tester4567
30/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne kleine fles
De fles heeft een mooi design en is licht waardoor hij fijn is om in de hand te houden. Het is een kleine fles die ideaal is voor jonge baby's. Omdat de fles klein is kan je hem makkelijk meenemen. Mijn baby dronk gemakkelijk uit de fles en had hem redelijk snel leeg. Door het anti koliek onderdeel kreeg mijn baby weinig lucht binnen. Hierdoor had ze geen last van krampjes na de voeding. De speen van de fles heeft een tepelvormig design en is gemaakt tegen krampjes. Door het tepelvormig design is deze fles ideaal te combineren met borstvoeding. De fles is gemakkelijk uit elkaar te halen en snel schoon te maken met een flessenborstel. Ik heb deze fles ontvangen als onderdeel van een producttest. Philips heeft geen redactionele invloed op de beoordeling.
Voordelen
Kleine fles, makkelijk mee te nemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Papa1985
26/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Eerste flesje met ventielsysteem
mooie tegenantwoord voor concurrerende merken. ventielsysteem is super handig. mijn zoontje kon zonder luchtbelletjes blijven doordrinken
Voordelen
lekt niet, makkelijk schoon te maken, stevig product,
Nadelen
kleine fles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Amstelveen
23/01/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfectie
Heb deze fles samen met andere flessen ontvangen om deze te testen. Maar deze fles is helemaal geweldig, er komt geen melk door het speentje zonder dat onze dochter er aan zuigt. De air vent is geweldig, je kan deze op andere flessen van philips plaatsen. Dit geld niet voor de glazen fles. Ik gebruik de air vent op al me andere flesjes, vind het gewoon handig en het zorg voor minder krampjes. Als je borstvoeding geeft is dit een ideale fles om melk in te doen dat je gekolfd hebt of kunstvoeding. Wij kunnen er niet meer zonder.
Voordelen
Air vent, air vent past op alle flesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY670/01 Babyfles met AirFree-ventiel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
De Natuurlijke Zuigreflex-speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals bij de borst.