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Philips Avent Anti-colic-babyfles
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SCF821/14
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Gebruiksaanwijzing
Alles (8)
Onderdelen en accessoires (1)
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Zijn Philips Avent-flessen geschikt voor de vriezer?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
Kan ik mijn Philips Avent-fles opwarmen in de magnetron?
Waarom zitten er gaten in de dop van mijn Philips Avent-antikrampjesfles?
AventSchroefring voor voedfles
AventDop van de voedingsfles
AventAfsluitplaatje voedfles
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