Hallo, hartelijk dank voor het delen van uw ervaring. Het spijt me te horen dat uw Avent flesje lekt. Ik kan me voorstellen dat u daar niet op zit te wachten. Als u het flesje nog in huis hebt, ga ik graag met u op zoek naar een oplossing. Daarom nodig ik u uit me een berichtje te sturen op Facebook (https://www.facebook.com/PhilipsNederland/) of Twitter (@PhilipsCare_NL). Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken (0900 202 11 77). Daar kan ik op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak en oplossing.