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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF753 Spout Cup

SCF753

3.4
| (59) Reviews & awards
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Lekvrij! Moeders bevestigen het

Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen water uitkomt wanneer je kindje drinkt.

Eenvoudig te gebruiken als beker met vrije toevoer

Verwijder het ventiel en de drinkbeker wordt een beker met vrije toevoer.

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

Gebogen tuit zodat je kind het hoofd minder kantelt

De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.4

van 5

59

Reviews & awards

06/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Lekt echt niet!

Makkelijk te reinigen, en de peuter kan eenvoudig makkelijk zelf drinken.

Voordelen

Shockproof

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/03 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/03 Beker met drinktuit

03/10/2019

Nederland

Nederland

Zeer handige drinkbeker

Ik zocht voor mijn zoontje een drinkbeker die hij op jonge leeftijd al kin gebruiken en die hij zelf vast kin houden en niet lekte. Ik vond dit model het meeste passen bij wat ik zocht. Nooit spijt van gehad, voldeed aan alle wensen.

Voordelen

Makkelijk beet te houden, lekt niet, normale hoeveelheid vocht inname

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Beker met drinktuit

29/02/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Meine Tochter ( 9 Monate) kann super aus dem Becher trinken und er ist absolut tropf und Auslaufsicher. hatten bereits Becher von anderen Herstellern getestet, aber leider da nur schlechte Erfahrungen gemacht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF753/07 Becher mit Trinkschnabel

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