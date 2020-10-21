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Philips Avent Natural-speen
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SCF653/27
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Gebruiksaanwijzing
Alles (7)
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Waarom zijn Avent-spenen gemaakt van siliconen in plaats van latex?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Welke Philips Avent Natural-speen is geschikt voor mijn baby?
Voor welke soorten voeding kan ik de speen voor variabele toevoer gebruiken?
Mijn Philips Avent Natural- of Natural Response-speen klapt in
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