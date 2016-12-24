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SCF635/27
2 stuks
Speen voor variabele toevoer
3m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
2.8
van 5
45
Reviews & awards
Daantje94
24/12/2016
Nederland
Goede speen
Tevreden over de aankoop van deze speen, gebruiksgemak vind ik met name dat je zelf de gulzigheid kan regelen door de toevoer te bepalen ( stand 1,2 of 3)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic-speen
Papa2011
19/06/2012
Nederland
Gewoon een goed product.
Wij weten niet of het aan onze dochter, aan het speentje of aan allebei ligt, maar wij hebben het geluk dat ze bijna nooit spuugt, weinig huilt en een goede slaper is. Wij hebben altijd Avent-speentjes gebruikt en zullen dat daarom ook blijven doen. (Vaak geef je voeding in een relatief donkere kamer, vooral 's nachts. De markering van de verschillende standen van dit type speentje mag daarom iets duidelijker, bijvoorbeeld in een contrasterend kleurtje.)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic-speen
superbiker0815
04/10/2010
Deutschland
Variflo Sauger
Konnte noch nicht eingesetzt werden da Apatamil AR für diesen Sauger zu dünnflüssig war (4 Monate altes Kind).
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic Sauger
Deze review is gemaakt voor SCF635/27 Anti-colic Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011