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2 stuks
Spenen voor snelle toevoer
6 m+
Ons Anti-colic-ventiel is ontworpen om winderigheid, darmkrampjes en ongemak te verminderen. Tijdens het voeden zorgt het ventiel in de speen ervoor dat er lucht in het flesje komt, zodat er geen vacuüm ontstaat, en de lucht naar de achterkant van de fles wordt geventileerd. Het houdt de lucht in de fles en weg van het buikje van je baby zodat die minder last heeft van vervelende darmkrampjes.
De Philips Avent Anti-colic-fles zorgt voor minder huilerig gedrag. Baby's die werden gevoed met Philips Avent Anti-colic-flessen toonden 's nachts 60% minder huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een antikrampjesfles van een concurrent.*
Met de speenvorm kan je baby goed aanleggen en de geribbelde structuur voorkomt dat de speen inklapt, voor een comfortabele voeding zonder onderbrekingen.
4.6
van 5
46
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Mndy
09/12/2021
Nederland
Fijne spee
Het is een fijne speen, makkelijk schoon te maken en mijn zoontje drinkt er goed uit.
Voordelen
Geen lucht drinken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
mndy
29/11/2021
Nederland
zoontje blij, ik blij.
Fijne speen. Gebruik ze al langere tijd bijpassend bij de leeftijd van mijn zoontje. Hij heeft ze altijd goed gepakt.
Voordelen
Degelijk, makkelijk schoon te maken
Nadelen
passen niet op alle flessen van philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
RoMess
29/11/2021
Nederland
Perfect product
De Ani-Colic fles is perfect voor mijn 2 maand oude baby. De fles zorgt er voor dat hij een stuk minder lucht binnenkrijgt wat daadwerkelijk resulteert in vermindering van krampjes waar hij vooral 's nachts last van had. Een heel klein minpuntje is dat het flesje wel iets smaller mag zijn maar dit is zeker niet storend.
Voordelen
Weinig lucht in speen,
Nadelen
Te breed, flesje mag smaller
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
Deze review is gemaakt voor SCF634/27 Anti-colic-speen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Baby's van twee weken oud, die werden gevoed met een Philips Avent-fles, hadden 's nachts aanzienlijk minder last van darmkrampjes en huilerig gedrag dan baby's die werden gevoed met een fles van een concurrent.
Het is bewezen dat het design van de speen voorkomt dat de speen inklapt, zodat je baby minder lucht binnen krijgt en je kunt voeden zonder onderbrekingen.
Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011