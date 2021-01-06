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Philips Avent Bewaarbeker voor moedermelk
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SCF619/05
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Gebruiksaanwijzing
Alles (7)
Kan ik Philips Avent-bewaarbekers in de magnetron doen?
Moet ik de deksels, bekers en adapters steriliseren?
Moet ik de deksels, bekers en adapters vervangen nadat die een bepaald aantal keer zijn gebruikt?
Van welk materiaal zijn de Philips AVENT bekers gemaakt?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
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