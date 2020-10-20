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Philips Avent VIA Avent-bewaarsysteem
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF614/10
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Gebruiksaanwijzing
Alles (7)
Kan ik Philips Avent-bewaarbekers in de magnetron doen?
Moet ik de deksels, bekers en adapters steriliseren?
Moet ik de deksels, bekers en adapters vervangen nadat die een bepaald aantal keer zijn gebruikt?
Van welk materiaal zijn de Philips AVENT bekers gemaakt?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?