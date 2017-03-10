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Niet meer leverbaar
220 - 240 V
Het is aangetoond dat stoomsterilisatie de meest effectieve manier is om je baby te beschermen tegen schadelijke bacteriën. De intensieve stoom is vergelijkbaar met de methode die in ziekenhuizen wordt gebruikt en doodt schadelijke bacteriën.
Voeg water toe, plaats onderdelen in de sterilisator, inschakelen en de inhoud is klaar voor gebruik na circa 8 minuten.
Het rekje is groot genoeg voor 6 Avent-voedingsflessen of twee Philips Avent-borstkolven plus accessoires.
4.6
van 5
57
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
Kathi1965
18/09/2013
Deutschland
Einfach, effektiv, sehr gute Größe.
Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator
robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.