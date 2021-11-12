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Zeer comfortabel en betrouwbaar
De Philips Avent-wegwerpborstkompressen helpen je tijdens het borstvoeden. De ultradunne, ultra-absorberende kern en het lekvrije en ademende design met honingraatstructuur zorgen dag en nacht voor een comfortabel en droog gevoel.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/20
SCF430/13
SCF430/16
SCF430/10
SCF391/11
Wegwerpborstkompressen
De honingraatbovenlaag is zacht en comfortabel tegen je huid.
De ultra-absorberende kern vangt vocht op en houdt de huid dag en nacht droog.
De buitenlaag voorkomt lekken en houdt je kleren droog, maar geeft een ademend gevoel.
4.7
van 5
128
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Leunge
12/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Zeer tevreden!
Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.
Voordelen
Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt
Nadelen
Extra verpakkingsmateriaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Datum gebruik 2020-10-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Datum gebruik 2020-10-12
Olthuisje
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Philips borstkompressen
Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.
Voordelen
Zacht, comfortabel en lekken niet door
Nadelen
n.v.t
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Annempie
09/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne borstcompressen
Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!
Voordelen
Onzichtbaar en neemt voldoende melk op
Nadelen
Niet kunnen vinden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Datum gebruik 2021-10-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF254/61 Borstkompressen
Datum gebruik 2021-10-09
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.