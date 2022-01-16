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Afneembare lekbak
Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is en water gemakkelijk kan verdampen voor optimale droogresultaten.
Afneembare lekbak voor eenvoudige opvang van water en schoon opdrogen
Biedt plaats aan alle babyvoedingsproducten van een hele dag: 8 flessen, borstkolf en fopspenen. Geschikt voor flessen van alle formaten (tot 330 ml)
4.8
van 5
126
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Joyleen
16/01/2022
Deutschland
Geverifieerde koper
Preis-Leistung stimmen
Der Flaschenhalter sieht gut aus und tut auch was er soll. Wir nutzen ihn allerdings nur zur Aufbewahrung der Flaschen, da wir festgestellt haben, dass die Falschen besser trocknen, wenn man sie nach dem Spülen und Vaporisieren nicht kopfüber hängt, sondern kurz normal stehen lässt und dann er aufhängt. Die Sauger kann man aber direkt hinhängen und trocknen gut! Würde ihn wieder kaufen.
Voordelen
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Nadelen
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Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
fundiii
07/08/2019
Deutschland
bin sehr zufrieden :)
Sehr schneller Aufbau. Sehr stabil, praktisch und platzsparend. Super finde ich auch noch die darunter befindliche Abtropfschale. Es passen alle unsere Flaschen drauf, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
Krümmel1
31/07/2019
Deutschland
Top
Wir haben das Trockengestell kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten, Philips nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung. Das Trockengestell lässt sich ganz einfach zusammenbauen und passt perfekt geeignet auch für kleine Küchen mit wenig Platz da es nicht allzu groß ist. Sehr praktisch ist die abnehmbare Auffangschale. Der Platz reicht max. für 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller. Meinen Ansprüchen genügt das voll und ganz. Ich habe gerades mein zweites Kind bekommen und hätte dieses Trockengestell schon ganz gerne beim ersten Baby gehabt da ich es total praktisch finde.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.