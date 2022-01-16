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  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen

Philips AventDroogrek

SCF149

4.8
| (126) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Schoon en netjes drogen
Het Philips Avent-droogrek is ontworpen om de babyflessen en -accessoires op de schoonste en netste manier te laten drogen. Door het flexibele ontwerp en de afneembare lekbak heb je alles wat je nodig hebt om flessen van alle maten te drogen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Compatibele producten
Natural-babyfles

Natural-babyfles

SCF690/27

Schoon en netjes drogen

  • Afneembare lekbak

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is en water gemakkelijk kan verdampen voor optimale droogresultaten.

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen

Afneembare lekbak voor eenvoudige opvang van water en schoon opdrogen

Voor flessen van alle formaten: 8 flessen, pomp en fopspenen

Voor flessen van alle formaten: 8 flessen, pomp en fopspenen

Biedt plaats aan alle babyvoedingsproducten van een hele dag: 8 flessen, borstkolf en fopspenen. Geschikt voor flessen van alle formaten (tot 330 ml)

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

126

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

2

16/01/2022

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Preis-Leistung stimmen

Der Flaschenhalter sieht gut aus und tut auch was er soll. Wir nutzen ihn allerdings nur zur Aufbewahrung der Flaschen, da wir festgestellt haben, dass die Falschen besser trocknen, wenn man sie nach dem Spülen und Vaporisieren nicht kopfüber hängt, sondern kurz normal stehen lässt und dann er aufhängt. Die Sauger kann man aber direkt hinhängen und trocknen gut! Würde ihn wieder kaufen.

Voordelen

Siehe Beschreibung

Nadelen

Siehe Beschreibung

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

07/08/2019

Deutschland

Deutschland

bin sehr zufrieden :)

Sehr schneller Aufbau. Sehr stabil, praktisch und platzsparend. Super finde ich auch noch die darunter befindliche Abtropfschale. Es passen alle unsere Flaschen drauf, kann ich jedem nur empfehlen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

31/07/2019

Deutschland

Deutschland

Top

Wir haben das Trockengestell kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten, Philips nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung. Das Trockengestell lässt sich ganz einfach zusammenbauen und passt perfekt geeignet auch für kleine Küchen mit wenig Platz da es nicht allzu groß ist. Sehr praktisch ist die abnehmbare Auffangschale. Der Platz reicht max. für 8 Flaschen, Sauger, Milchpumpe und Schnuller. Meinen Ansprüchen genügt das voll und ganz. Ich habe gerades mein zweites Kind bekommen und hätte dieses Trockengestell schon ganz gerne beim ersten Baby gehabt da ich es total praktisch finde.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149/00 Trockengestell

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 